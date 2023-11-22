Пенсионер из Лиона погиб в борьбе с постельными клопами

В французском Лионе 87-летний мужчина скончался, воспользовавшись запрещенным в Евросоюзе средством для борьбы с клопами, сообщает Parisien.

Пенсионер устал бороться с кровососами и воспользовался рекомендацией домработницы, приобретя высокотоксичный препарат китайского производства.

Утром сын пенсионера Алан обнаружил отца без движения. Также в бессознательном состоянии находился 63-летний брат Алана.

Обоих пострадавших доставили в клинику, где отец Алана умер от кровоизлияния в мозг.

Прокуратура Лиона возбудило дело о непредумышленном убийстве и незаконной торговле химикатами.

В последние месяцы Франция страдает от нашествия постельных клопов. Насекомые наводнили не только домохозяйства, но и общественные места – больницы, транспорт, кинотеатры, библиотеки.