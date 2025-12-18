Пенсионер оплатил «Дженнифер Энистон» билет на свидание в Россию ценой в четверть миллиона

В Костроме раскрыта афера, которая больше похожа на сценарий абсурдного фильма, чем на реальное преступление. Пенсионер стал жертвой мошенников, которые представились ему голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

Согласно сообщению УМВД по Костромской области, мужчина начал виртуальное общение в социальной сети с девушкой, выдававшей себя за звезду. В ходе переписки она умело поддерживала легенду: рассказывала, что родом из Калифорнии, и доверительно делилась «личными» подробностями своей жизни, постепенно завоевывая доверие.

В начале декабря виртуальная «подруга» совершила первую атаку: отправила реквизиты банковской карты и попросила денежной помощи на лечение. Доверчивый костромич перевел 150 тысяч рублей. Но на этом история не закончилась. Спустя всего три дня последовала вторая, не менее изобретательная просьба: для того чтобы купить билет в Кострому и лично поблагодарить своего благодетеля, «актрисе» срочно потребовалось еще 95 тысяч рублей. Мужчина, вероятно, уже представлявший эту невероятную встречу, снова совершил перевод.

Мошенники, почувствовав полную безнаказанность, попытались выжать из ситуации максимум. Через неделю последовал третий запрос — еще 50 тысяч рублей. Однако здесь система дала сбой, но уже в пользу пенсионера: банковские алгоритмы, заподозрив мошенническую активность, заблокировали операцию. Это, к сожалению, не вернуло уже утраченные 245 тысяч, но, возможно, спасло от еще больших потерь.

Стоит отметить, что фейковые голливудские звезды отметились и в громком деле об обмане артистки Ларисы Долиной. По предварительным данным, аферист представился ей по поддельному паспорту с фотографией Тома Холланда, известного по роли Человека-паука. Многие восприняли ситуацию как шутку, однако позже стало известно, что мошенник и правда мог быть похож на звезду Marvel.