Пенсионер отдал лжесотрудникам ЦБ и ФСБ несколько миллионов

Житель Надыма стал жертвой изощренной мошеннической схемы с использованием имен авторитетных государственных органов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Кибер Ямал».

64-летнему пенсионеру написали в мессенджере лжесотрудники Центробанка и ФСБ, убедив его, что его сбережения пытаются перевести на нужды ВСУ. Поддавшись психологическому давлению, мужчина самостоятельно перевел через банкоматы все свои сбережения: 4 миллиона рублей ушли на счета злоумышленников.

Инцидент произошел, несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов о подобных схемах. Ранее в Надыме была зафиксирована аналогичная ситуация: местная жительница потеряла более миллиона рублей после звонка мошенников, убедивших ее перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее сообщалось, что мошенники забрали у москвички более 30 млн руб. и квартиру.