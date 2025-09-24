Мошенники забрали у москвички 32 млн руб. и квартиру

В Москве мошенники обманули пожилую женщину, которая лишилась всех своих сбережений и квартиры. Об этом сообщила прокуратура столицы в телеграм-канале. Общий ущерб составил 32 млн руб.

Отмечается, что инцидент начался с телефонного звонка на номер пенсионерки. Неизвестный представился сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и убедил женщину продиктовать код из пришедшего смс-сообщения.

Спустя несколько дней ей снова позвонили, но на этот раз назвавшись правоохранителями. Злоумышленники сообщили, что сбережениям женщины угрожает опасность, и для их сохранения необходимо снять все деньги со счетов.

Пенсионерка последовала указаниям аферистов. Она сняла наличные и передала их курьеру, который назвал заранее условленное кодовое слово.

Однако на этом мошенничество не закончилось. Преступники продолжили оказывать психологическое давление на женщину и в конечном итоге убедили ее продать собственную квартиру. Полученные от сделки денежные средства также были переданы курьерам.

В настоящее время прокуратура города проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

