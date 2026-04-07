Пенсионер подрался с роботом-курьером в Одинцове: видео стало вирусным

В Одинцове у дома № 132 по Можайскому шоссе разыгралась сцена, достойная голливудского блокбастера. Пожилой мужчина устроил настоящую атаку на беспилотного доставщика «Яндекс.Ровер». Видео инцидента разлетелось по соцсетям, а главного героя пользователи уже прозвали «местным Джоном Коннором» — в честь персонажа, сражавшегося с машинами из будущего. REGIONS узнал, насколько часто происходят конфликты между роботами и людьми, а такие какая за это есть ответственность.

На кадрах видно, как пенсионер с завидной решимостью опрокидывает шестиколесного робота на бок. Причины такого поступка остаются загадкой. Очевидцы предполагают и попытку вскрыть грузовой отсек, и борьбу за парковочное место с техникой, которая вообще не паркуется, и просто плохое настроение или нелюбовь к прогрессу. Несмотря на замечания прохожих, «борец с терминаторами» не поддался на уговоры и довел задуманное до конца. Робот беспомощно замер на боку, а пенсионер удалился с места происшествия.

В пресс-службе «Яндекса» на запрос REGIONS ответили, что подобные проявления агрессии в адрес роверов — случаи исключительные. Роботы, по словам представителей компании, давно стали привычной частью городской среды, и конфликты с ними происходят редко.

«Все устройства застрахованы, каждый полис покрывает ущерб до 500 тысяч рублей. Конструкция ровера надежна: добраться до внутренних компонентов или груза без специальных инструментов практически невозможно», — подчеркнули в компании.

В «Яндексе» также добавили, что вопрос наказания за умышленное повреждение дорогостоящего оборудования регулируется законом и находится на контроле профильных органов.

Несмотря на комичность ситуации в глазах интернет-пользователей, для самого «героя» последствия могут быть вполне реальными. Юрист Сергей Самсонов в разговоре с REGIONS подчеркнул: робот-курьер — это дорогостоящее частное имущество.

«Умышленное повреждение роботов может повлечь юридическую ответственность по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Компания-владелец имеет полное право требовать возмещения ущерба в судебном порядке. Суд будет учитывать все обстоятельства, включая видеозаписи и степень нанесенного вреда», — пояснил юрист.

Пока «одинцовский Джон Коннор» наслаждается сомнительной славой в сети, юристы советуют помнить: прогресс не остановить, а вот за попытку «победить» машину в суде платить придется из собственного кармана. Смех сквозь слезы здесь вряд ли поможет — статья об умышленном повреждении чужого имущества шуток не понимает.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья победила эндометриоз благодаря робот‑ассистированной операции.