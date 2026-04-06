Жительница Подмосковья победила эндометриоз благодаря робот‑ассистированной операции

Жительница Московской области смогла преодолеть серьезное гинекологическое заболевание — распространенный эндометриоз с поражением мочевыводящей системы — благодаря высокотехнологичному вмешательству в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

История пациентки началась с обращения в женскую консультацию по месту жительства: женщина планировала беременность и пожаловалась на болезненные менструации. Во время планового УЗИ врачи обнаружили крупное новообразование, распространившееся на стенку мочевого пузыря. Размеры патологического очага достигали 50×35×35 мм.

Последующее обследование исключило онкологический диагноз и подтвердило, что речь идет о тяжелой форме эндометриоза. Из‐за обширного спаечного процесса и значительных размеров очага традиционные методы хирургического вмешательства могли быть сопряжены с высокими рисками. Поэтому пациентку направили в специализированный Центр эндометриоза при МОНИИАГ, где врачи приняли решение провести робот‐ассистированную операцию. Процедура, проведенная с применением передовых медицинских технологий, длилась свыше 2 часов.

«Иссекли пораженные ткани мочевого пузыря и пузырно-маточной складки, а также установили специальные стенты в оба мочеточника. Это позволило восстановить нормальный отток мочи и защитить почки от осложнений», - сказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Послеоперационный период прошел гладко, без каких‐либо осложнений. Уже на 3-и сутки пациентку выписали домой. В настоящее время ее самочувствие значительно улучшилось. После удаления стентов женщина сможет приступить к планированию беременности — именно эта цель изначально привела ее к врачам.

