Пенсионер попался на уловку школьниц при попытке домогательств

В Липецке 66-летний мужчина, предложивший двум школьницам пиво в обмен на интимные услуги, сам стал жертвой детской смекалки. Об этом сообщает Gorod48.

Неправомерная история развернулась в Нижнем парке. К школьницам пристал мужчина: он предложил им пиво, которое они потом должны были «отработать». Девочки сделали вид, что согласны на сделку, а когда пенсионер отправился в магазин за алкоголем, оперативно убежали с места происшествия. Они также донесли информацию до родных, а те сообщили в полицию.

В результате извращенца с пивом задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о домогательствах к несовершеннолетним. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пока следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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