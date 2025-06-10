В Якутске задержали мужчину в голубом платье, который приставал к прохожим
«Лента.ру»: в Якутске полиция оштрафовала мужчину в голубом платье
Фото: [Медиасток.рф]
В Якутске одетый в женское голубое платье и с макияжем на лице гражданин досаждал прохожим на улице, используя нецензурную брань и демонстрируя странное поведение, сообщили «Ленте.ру» в МВД республики.
Происшествие случилось 9 июня возле торгового центра, расположенного на улице Орджоникидзе. Возмущенные очевидцы, шокированные выходками мужчины, вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Прибывшие полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили его в участок. Там установили личность задержанного: им оказался 47-летний житель Горного района.
Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с его поведением были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Кроме того, мировой суд вынес решение о наложении штрафа в размере 50 тыс. руб. по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.
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