Пенсионер увел чужого пса за 25 000 рублей, приняв его за бездомного

Мужчина увидел собаку возле магазина и решил забрать ее себе. Об этом сообщило издание «Vse42.ru» со ссылкой на источник в областном МВД.

Как выяснилось, жительница Кемерова ненадолго оставила питомца у входа в магазин. А когда она вернулась, то собаки на месте не оказалось. Затем Мария обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего любимца – джек-рассел-терьера по кличке Джек.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что пса увел пожилой мужчина. Вскоре пенсионера нашли, и он объяснил свой поступок. Он подумал, что собака бездомная, а потому решил приютить ее.

Но в итоге Джек все же вернулся к своей хозяйке. А сотрудники полиции напомнили мужчине о необходимости возвращать четвероногих друзей их владельцам в подобных ситуациях.

Ранее жительница Подмосковья обнаружила труп в кустах возле дома, когда выгуливала собаку.