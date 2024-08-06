Жительница Подмосковья обнаружила труп в кустах возле дома, когда выгуливала собаку

Жительница Балашихи обнаружила в кустах возле дома труп мужчины. Страшную находку женщина сделала рано утром, когда выгуливала свою собаку, пишет «Балашиха Life 18+» .

Женщина сначала подумала, что мужчина просто спит, но попытки разбудить его не увенчались успехом, тогда она вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По словам очевидцев, мужчине на вид около 40-50 лет, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Документов и ключей при нем тоже не было.

Ранее сообщалось, что в подмосковном пруду нашли труп 90-летней женщины.