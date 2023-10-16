Пенсионер в Мордовии получил условный срок за хранение пороха, доставшегося по наследству

Пресс-служба полиции республики сообщила о том, что в Мордовии 62-летний мужчина был осужден за хранение 42-х граммов бездымного охотничьего пороха. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Известно, что сотрудники полиции обнаружили банку с ним дома у жителя поселка Лесное в Зубово-Полянском районе. Экспертиза показала, что именно за рассыпчатое темно-серое вещество находилось внутри.

Подозреваемый в незаконном хранении пороха рассказал о том, что раньше все 42 грамма принадлежали его отцу, который, в свою очередь, оставил взрывчатое вещество в наследство. Уточняется, что пенсионер знал об уголовной ответственности. В итоге, его признали виновным. Для мужчины уже выбрали меры пресечения. Ему назначили 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком, а также штраф в 30 000 рублей.