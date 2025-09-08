Пенсионерам хотят вернуть тысячи рублей: секрет кроется в новом законе о налогах на аренду

Депутаты Государственной думы выступили с законодательной инициативой, которая позволит самозанятым гражданам, в частности пенсионерам, применять льготный налоговый режим при сдаче в аренду не только жилых, но и нежилых помещений. Соответствующий межфракционный законопроект уже подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента.

Как пояснил «Российской газете» один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, действующее законодательство содержит правовой пробел. Сейчас пенсионеры могут легально и на льготных условиях сдавать свои квартиры, используя режим налогообложения профессионального дохода. Однако эта налоговая льгота не распространяется на сдачу в аренду объектов нежилого фонда, таких как гаражи, склады или торговые площади.

По словам Нилова, это вынуждает граждан либо работать неофициально, либо уплачивать стандартный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, что для многих пенсионеров является существенной суммой. В то время как специальный налоговый режим для самозанятых предполагает ставку всего 4% с доходов от аренды. Именно для устранения этой диспропорции и были разработаны предлагаемые поправки.

Данная мера направлена на вывод из тени дополнительных доходов пенсионеров и предоставление им возможности легально увеличивать свой доход без избыточного налогового бремени.

