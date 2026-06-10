Паника, темнота и одинокая фигурка у школы: как росгвардейцы нашли пропавшую девочку

По информации ведомства, 12-летняя школьница ушла гулять и перестала выходить на связь. Мама пыталась длительное время выяснить ее местоположение. Женщина сначала сама ходила по улицам в поисках дочери, но в темноте дворов надежда быстро сменилась паникой. Тогда в дело вступили экстренные службы. На поиски выехали росгвардейцы.

«В ходе поисковых мероприятий экипаж вневедомственной охраны в составе старшины полиции Дениса Ж. и сержанта полиции Дмитрия И. совместно с сотрудником ПДН обнаружил несовершеннолетнюю на улице Казанской», — сообщает официальный источник ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники Росгвардии, получив ориентировку с приметами несовершеннолетней, незамедлительно приступили к патрулированию и осмотру прилегающих территорий. В ходе отработки маршрутов в вечернее время у одного из школьных зданий стражи порядка обнаружили разыскиваемую. Ребенок находился один. Сотрудники ведомства оперативно убедились в отсутствии у девочки видимых травм и признаков противоправных действий, после чего доставили ее по месту жительства.

Ранее сообщалось, что 16-летний россиянин не выходит на связь уже третьи сутки.