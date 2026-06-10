Капитан сборной Тринидада и Тобаго захотел перейти в «Спартак»
Капитан сборной Тринидада и Тобаго Рамперсад: «Мечтаю перейти в «Спартак»
Фото: [Канадская премьер-лига]
Капитан сборной Тринидада и Тобаго полузащитник Андре Рамперсад в интервью «Советскому спорту» рассказал, что очень хотел бы поиграть в России.
31-летний хавбек выступает за канадский «Галифакс». О российском чемпионате он слышал от своего соотечественника Ливая Гарсии, нападающего московского «Спартака».
«Конечно, я мечтаю перейти в «Спартак». Было бы идеально сыграть там вместе с Гарсией. Ливай рассказывал хорошие вещи о России. Например, что люди тут отлично к тебе относятся, РПЛ — тяжелая лига с высоким уровнем игроков. Знаю, что он выиграл Кубок России. То, что Ливай является топовым игроком в топовом чемпионате, говорит само за себя», — сказал Рамперсад
9 июня в Калининграде сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3:0. Третий мяч российской команды забил полузащитник Алексей Батраков, которому в этот день исполнился 21 год.