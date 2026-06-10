Кисляк признался, что ему польстили слухи об интересе ПСЖ

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал журналистам слухи об интересе к нему со стороны французского ПСЖ. Он подчеркнул, что лично с ним никто на предмет перехода не разговаривал.

«Сейчас такое информационное поле, что много неправдивой информации, вбросов. Про ПСЖ ничего не знаю — мне никто не звонил из Парижа. Не могу сказать, что меня прям радовали эти слухи, но было приятно, что даже если и слухи, то все равно так оценивают высоко», — сказал Кисляк.

20-летний Матвей Кисляк считается одним из самых талантливых молодых российских футболистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн, контракт с армейским клубом рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 42 матча, в которых забил восемь мячей и отдал восемь передач. В активе Кисляка уже 11 матчей за сборную России.

Ранее защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Наиболее подходящим для него чемпионатом он считает итальянскую Серию А.