В Нижневартовске за сутки уровень воды в реке Обь поднялся сразу на шесть сантиметров. Паводок достиг отметки 930 сантиметров. До критического уровня опасного явления осталось всего полметра. Уже началось подтопление приусадебных участков, сообщил muksun.fm.

По информации издания, на утро 10 июня река продолжила прибывать. Как отмечают специалисты, развитие событий идет по сценарию 2024 года, когда максимальный уровень составлял 981 сантиметр. Однако в текущем году прогнозируется пик паводка на отметке 970 сантиметров.

За прошедшие сутки вода захватила 14 приусадебных участков, расположенных в пяти садоводческих некоммерческих товариществах (СОНТ). Еще на трех участках (в двух СОТН) не исключают подтоплений. По данным регионального МЧС, накануне, 9 июня, первыми оказались подтоплены четыре приусадебных участка в одном из дачных кооперативов сельского поселения Зайцева Речка Нижневартовского района.

По данным издания, еще 10 приусадебных участков в четырех СОТ города Нижневартовска также начали уходить под воду. Жители дачных кооперативов ранее рассказывали, что большая вода заходит на дороги и постепенно приближается к огородам.

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