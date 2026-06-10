Выстрел в лесу: Бастрыкин потребовал новый отчет по делу о гибели 17-летнего юноши

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить актуальную информацию о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью 17-летнего юноши в Кемеровской области, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, трагический инцидент произошел в лесном массиве недалеко от села Междугорного. По версии следствия, в мае текущего года местный житель, находившийся на охоте вместе с двумя знакомыми, произвел выстрел в направлении несовершеннолетнего. Полученные ранения оказались смертельными — юноша скончался на месте происшествия.

Уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего, в настоящее время находится в стадии расследования. Сотрудники регионального управления Следственного комитета продолжают проводить необходимые процессуальные действия. Все трое подозреваемых задержаны и содержатся под стражей.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проведенных следственных мероприятий, а также дать принципиальную оценку аргументам, прозвучавшим в рамках одного из телевизионных выпусков.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске женщина получила 17 лет колонии за убийство дочери.