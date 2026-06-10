«Раньше пять суток, теперь до двух лет»: в центре крови внедрили новые методы работы с донорским материалом

В Кузбасском центре крови внедрены усовершенствованные методики работы с донорским биоматериалом, проинформировал в своих соцсетях губернатор региона Илья Середюк. Благодаря нововведениям процедура переливания стала более безопасной для пациентов, а сроки хранения жизненно важных компонентов крови значительно увеличились, сообщил VSE42.RU .

По информации губернатора, ранее тромбоциты сохраняли свои свойства не более пяти суток — теперь этот период продлен до двух лет. Особое значение данное усовершенствование приобретает в экстренных ситуациях, когда дорога каждая минута.

Еще одно важное нововведение касается купирования тяжелых кровотечений: если раньше требовалось несколько доз препарата, то теперь достаточно одной, отметил глава региона. Кроме того, в центре начали применять современные технологии очистки компонентов крови, что позволяет снизить риск развития аллергических реакций и посттрансфузионных осложнений.

«Мы гордимся тем, что эти инновации уже работают в Кузбассе, и готовы делиться опытом с другими регионами», – отметил губернатор.

Глава региона выразил особую признательность донорам. Именно их отзывчивость и готовность прийти на помощь дают шанс на выздоровление тысячам пациентов.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовала неделя донорства.