«Раньше пять суток, теперь до двух лет»: в центре крови внедрили новые методы работы с донорским материалом
Губернатор Середюк: срок хранения тромбоцитов в Кузбассе увеличили до двух лет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анна Лобанова]
В Кузбасском центре крови внедрены усовершенствованные методики работы с донорским биоматериалом, проинформировал в своих соцсетях губернатор региона Илья Середюк. Благодаря нововведениям процедура переливания стала более безопасной для пациентов, а сроки хранения жизненно важных компонентов крови значительно увеличились, сообщил VSE42.RU.
По информации губернатора, ранее тромбоциты сохраняли свои свойства не более пяти суток — теперь этот период продлен до двух лет. Особое значение данное усовершенствование приобретает в экстренных ситуациях, когда дорога каждая минута.
Еще одно важное нововведение касается купирования тяжелых кровотечений: если раньше требовалось несколько доз препарата, то теперь достаточно одной, отметил глава региона. Кроме того, в центре начали применять современные технологии очистки компонентов крови, что позволяет снизить риск развития аллергических реакций и посттрансфузионных осложнений.
«Мы гордимся тем, что эти инновации уже работают в Кузбассе, и готовы делиться опытом с другими регионами», – отметил губернатор.
Глава региона выразил особую признательность донорам. Именно их отзывчивость и готовность прийти на помощь дают шанс на выздоровление тысячам пациентов.
Ранее сообщалось, что в Московской области стартовала неделя донорства.