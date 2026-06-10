Анафилактический шок у пенсионерки после укуса пчелы: Минздрав предупредил аллергиков и дал важные советы
Минздрав Кузбасса: у женщины развился анафилактический шок после укуса пчелы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В Новокузнецке укус пчелы едва не стал смертельным для пожилой женщины, проинформировали в Минздраве Кузбасса. У 60-летней пациентки после укуса насекомого развились отек Квинке и анафилактический шок — острая аллергическая реакция, способная привести к остановке дыхания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В ведомстве поделились советами, как в летний сезон цветений вести себя людям, страдающим от аллергии.
В региональном Минздраве проинформировали, что прибывшая бригада скорой медицинской помощи оперативно провела женщине противошоковые мероприятия и назначили лечение, направленное на устранение причины аллергической реакции. После стабилизации состояния пациентку госпитализировали в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 имени А.А. Луцика.
В министерстве напомнили о необходимости профилактики аллергических реакций на укусы насекомых. Людям, предрасположенным к аллергии, рекомендуется всегда иметь при себе лекарства, назначенные врачом. При работе в саду следует надевать закрытую одежду и перчатки, а также не оставлять на участке сладкие приманки, привлекающие ос и пчел.
«При отеке, одышке или резкой слабости после укуса — звоните 103», — уточнили в ведомстве.
Ранее врач-терапевт Гогелашвили поделилась советами, как во время цветения пуха вести себя людям, страдающим от аллергии.