Бразильский «Ботафого» изъявил желание провести товарищеские матчи в России

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» рассматривает возможность проведения тренировочного сбора в России, в ходе которого планирует сыграть два товарищеских матча с клубами РПЛ, пишет издание Globo.

По данным источника, бразильцы планируют провести в России десять дней, а переговоры о контрольных играх ведутся со столичными ЦСКА и «Динамо». Точные сроки сбора еще не определены, «Ботафого» вносит последние корректировки в свои планы.

В настоящее время в бразильской Серии А возникла пауза, связанная с проведением чемпионата мира. «Ботафого» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 17 матчах. Команда может подняться в первую десятку, так как провела на игру меньше большинства соперников.

Лидером «Ботафого» является полузащитник Данило, которого очень хотел бы видеть в своем составе «Зенит». Петербуржцы предлагали за него €35 млн, но сам 25-летний футболист склоняется к переходу в дортмундскую «Боруссию».

Ранее полузащитник сборной России Алексей Батраков забил гол в составе национальной команды в матче против Тринидада и Тобаго (3:0) в свой 21-й день рождения.