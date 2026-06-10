44-летняя Серена Уильямс победно вернулась в большой теннис

23-кратная победительница турниров Большого шлема 44-летняя Серена Уильямс победоносно возобновила карьеру. В паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко она выиграла матч на турнире WTA 500 в Лондоне у третьей сеяной пары Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 7:6, 6:2.

Легендарная теннисистка по ходу матча совершала ошибки, но завершила его в фирменном стиле — двумя подачами навылет.

В предвкушении возвращения Величайшей зрители на трибунах арены Энди Маррея начали собираться с раннего утра, разминку теннисистки зрители встретили непрекращающейся овацией. На трибуне присутствовали муж Серены Алексис Оганян и их дочери Олимпия и Адира.

11 июня Уильямс и Мбоко сыграют в четвертьфинале турнира против Лейлы Фернандес и Лауры Зигемунд.

Ранее россиянка Мирра Андреева впервые в своей карьере выиграла турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос».