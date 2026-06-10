Защитник Дивеев назвал наиболее подходящий ему европейский чемпионат

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в в эфире ютуб-канала «Трибуна» порассуждал о своих перспективах сыграть в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

26-летний футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, но пока предложений у него нет.

«В каком чемпионате себя вижу? Италия, если брать из топ-5 лиг. Там футбол больше похож на наш. Плюс я списывался с Якой Бийолом (экс-игроком ЦСКА, выступавшим в Италии — прим.), болтали с ним по поводу чемпионата Италии. Он говорит: «Плюс-минус как в России, только чуть потяжелее, посложнее в плане уровня игроков», — рассказал Дивеев.

Игорь Дивеев зимой перебрался из ЦСКА в «Зенит» в результате громкого обмена между клубами. В минувшем сезоне он провел в общей сложности 34 матча в составе обоих клубов, забил четыре мяча и сделал один ассист.

Ранее стало известно, что бразильский клуб «Ботафого» планирует провести товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо».