Пенсионерам и бюджетникам подарок: платить за свет и воду можно на пять дней позже

С первого марта 2026 года в Российской Федерации вступает в силу изменение, касающееся сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Крайняя дата для внесения платежей переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщают РИА Новости.

Как сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, данная законодательная поправка направлена на поддержку граждан. По его словам, перенос срока призван учесть график получения заработной платы, так как значительное число россиян получают доходы в период с 12-го по 15-е число месяца.

Закон позволит избежать ситуаций с просрочкой платежей и последующим начислением пеней из-за несовпадения финансовых потоков.

