Жители Московской области активно обсуждают в соцсетях возможность получения денежной компенсации взамен неиспользованных льгот на капремонт, санаторно-курортное лечение и проезд. В Министерстве социального развития региона пояснили порталу REGIONS , что такие выплаты законодательством не предусмотрены.

Как сообщили в ведомстве, для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет действительно предусмотрена ежемесячная компенсация в размере одной тысячи рублей, но она выплачивается не взамен отмененных льгот, а как самостоятельная мера поддержки. Деньги начисляются беззаявительно — пенсионеру не нужно подавать специальное заявление или отказываться от каких-либо услуг.

По словам представителей министерства, если пожилой человек прожил в Подмосковье не менее десяти лет, сумма выплаты увеличивается таким образом, чтобы общий доход достигал 20 тысяч рублей. Основные условия получения: возраст от 65 лет, одинокое проживание и отсутствие официального трудоустройства.

В ведомстве особо подчеркнули: закон не предусматривает денежных компенсаций взамен положенных льгот для обычных пенсионеров, не имеющих статуса «ветеран труда» или инвалидности.