Пенсионерка из Екатеринбурга «починила» счетчики за 3 млн руб.

Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов, которые обманом вынудили ее передать курьеру почти 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Министерства внутренних дел.

Ранее, в период с 16 января, пожилую женщину в возрасте 75 лет несколько дней подряд методично обрабатывали и вводили в заблуждение по телефону, предлагая экстренно заменить счетчики.

«Далее он попросил сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления заявки на замену счетчиков. После этого пенсионерку по очереди «обработали» лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Через пару дней замороченная мошенниками жертва с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка», — говорится в сообщении ведомства.

После того как женщина лишилась своих сбережений, она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции смогли задержать курьера. Им оказался 23-летний житель Нижнего Тагила, который работал сортировщиком.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина выложила мошенникам 6 тыс. руб. за молитвы в лучших храмах мира.