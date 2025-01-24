В Москве женщина заплатила шесть тыс. рублей за молитвы в лучших храмах мира

В Москве 44-летняя местная жительница посетила церковную лавку рядом с Кремлем на Никольской улице, где заплатила шесть тыс. рублей, чтобы поданные ей записки «За здравие» и «За упокой» прочитали в самых авторитетных храмах мира. Подробности сообщил телеграм-канал «МК: срочные» новости.

Потерпевшую привлекла листовка с рекламой с надписями «Великие Святыни Афона», которую ей вручила прилично одетая женщина. Тут же к делу подключился находившийся рядом со вкусом одетый сообщник, который предложил приобрести абонемент, чтобы молитвы о здравии близких людей читали в самых святых местах мира на протяжении шести месяцев. Реклама и грамотная обработка подействовали на жертву, после чего она зашла в лавку и по карте заплатила за услугу. Позже женщина поняла, что была обманута и отправилась в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера 20 млн рублей.