Пенсионерка из Кушвы сбросила внука с второго этажа

Стало известно, что в Кушве 71-летняя пенсионерка сбросила своего внука с высоты второго этажа. Трехлетний мальчик остался жив, однако его бабушку отправили на лечение.

Как сообщает URA.RU, в одном из городов Свердловской области произошло преступление, совершенное психически нездоровым человеком. Так престарелая женщина сбросила малолетнего ребенка, своего внука, со второго этажа. Она была отправлена на принудительное лечение. Из-за своего психического расстройства, 71-летняя пенсионерка не осознавала своих действий и их последствий в момент совершения преступления.

Женщина будет получать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Ее внук получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, но, к счастью, остался жив.