Пенсионерка из Орска простояла в ледяной воде пять часов

84-летняя женщина из подтопленного Орска Нина Васильевна пострадала время паводков. Она стояла в ледяной водой часами, пока ее не эвакуировали. Об этом сообщает RT .

Пенсионерка проживала на улице Базарной в Орске. Жители этого района до последнего верили, что вода не дойдет до них. Однако реальность оказалась противоположной: местность залило в последнюю очередь, но быстро, вынудив людей эвакуироваться. Пожилая женщина при этом пыталась найти близких, но, очевидно, потерялась во времени.

Итогом стало сильно обморожение. Пенсионерку эвакуировали спасатели, а затем передали медикам. Оказалось, гражданка находилась в ледяной воде на протяжении пяти часов.

Внучка пострадавшей нашла ее, а сын пока не вышел на связь.

Ранее сообщалось, что к паводкам активно готовятся в Курганской и Тюменской областях.