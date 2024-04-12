Полпред Якушев рассказал, как Урал объединился против мощных паводков в Тюмени и Кургане

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в интервью с URA.RU рассказал, какие меры принимают на Урале против паводков, как с этим помогают бороться другие регионы, а также дал рекомендации гражданам Курганской и Тюменской областей, где уже ожидают прихода «большой воды». Госдеятель считает, что паводки в регионе побьют исторический рекорд.

Полпред президента работает в регионах, где ожидают мощных паводков. В Кургане и Тюменской области к ним готовятся тщательно. При этом оценку на тюменских землях провели лично федеральные министры МЧС и строительства.

Сам Якушев также находится в Тюменской области. Прогнозы неутешительные: в зоне риска подтоплений не только Ишим, но и Ялуторовск — важный промышленный и торговый центр региона. Уделяют внимание и другим населенным пунктам. С населением проводят беседы о действиях при паводках, строятся укрепления, оцениваются все риски. Активно работы ведут в указанных тюменских городах, а также в Упорово, Викулово, Абатском.

«Это те территории, которые в 2017—м году максимально попали под удар водной стихии. Там все работы по отсыпке дамб ведутся на высоту большую, чем нас ориентирует Гидрометцентр. Мы мобилизовали нужное нам количество техники, все работают, понимая, каким должен быть результат. Все же в этой зоне паводок — не в первый раз», — отметил в интервью полпред.

Главы муниципалитетов проводят встречи с жителями, где еще раз обговариваются правила поведения при паводках, безопасность, шаги при эвакуации. Напоминают также о работе пунктов временного размещения, которые уже подготовили перед приходом паводков. В Курганской области проводят аналогичные работы. Дамбы там построили с учетом исторических максимумов, но они могут быть превышены, так как стихия бывает непредсказуемой.

Как отметил Якушев, на Урале объединились многие силы против общей беды. Техника приезжает из Челябинской и Свердловской областей, а спасатели прибывают из ХМАО и ЯНАО. Северные регионы не остались в стороне.

Большая организованная работа, как уверен Якушев, позволит пережить ЧС с минимальными потерями. Людям полпред напомнил, что нужно заранее готовить документы для эвакуации. Важнее всего в приход паводков — сохранить жизнь.

Напомним, мощные паводки пришли 5 апреля в Оренбургскую область. Лишь 12 апреля глава Орска сообщил о значительном снижении уровня воды. Ранее климатолог объяснил, почему происходил рост реки Урал даже спустя дни после прорыва дамбы.