Пенсионерка из Уфы застряла головой в горячей батарее

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на управление гражданской защиты Уфы, инцидент с застрявшей в батарее пожилой женщиной произошел в столице Башкирии накануне, в пятницу, 15 ноября.

Сообщается, что 84-летняя пенсионерка каким-то немыслимым образом застряла головой в батарее. Пострадавшую женщину, которая просила о помощи, первой заметила почтальон и позвонила в экстренные службы. На место выехали специалисты, которые первым делом понизили до минимума температуру в батареях. После чего приступили к освобождению пенсионерки. Тут-то и выяснилось, что спасать уже, по сути, и некого.

«Им открыли двое мужчин, предположительно нетрезвые, и сказали, что „уже помогли своей матери сами“, — уточнили в управлении гражданской защиты.

Несмотря на это, спасатели нашли пострадавшую лежащей на полу возле батареи без сознания. Пожилая женщина была экстренно госпитализирована с рядом серьезных травм.

Как рассказали журналистам сыновья пострадавшей, их мать пролежала с головой в батарее не один час. Информации о состоянии женщины в настоящее время пока нет. К произошедшему уже подключились правоохранители, которые проводят проверку случившегося, выясняя все обстоятельства инцидента.