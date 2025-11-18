Пенсионерка из Видного третий год проводит дни в плетении сетей для фронта

Пенсионерка из Видного Надежда Олейникова на протяжении трех лет участвует в волонтерской помощи российским военнослужащим.

Она ежедневно занимается плетением маскировочных сетей, уделяя этому большую часть дня. По данным центра, вместе с ней трудятся около ста местных жителей. Часть волонтеров работает полный день, другие приходят по сменам или посещают площадку короткими визитами после основной работы.

Волонтеры изготавливают маскировочные накидки, тактические носилки и собирают помощь. Они также готовят продукты, включая пироги и квашеную капусту, и вяжут теплые вещи. Все это регулярно передается бойцам.

Факт о мотивации женщина озвучила сама: Надежда Олейникова сказала, что делает это «чтобы бойцы наши победили и пришли живыми».