Пенсионерка не смогла простить похабщину и заколола знакомого

В сибирском городе Ишиме правоохранительные органы задержали пожилую женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В Ишиме Тюменской области 73-летняя пенсионерка была заключена под стражу по подозрению в убийстве своего 54-летнего знакомого. По данным следствия, трагедия произошла во время совместного распития спиртного. Тогда же возникла словесная перепалка.

Согласно предварительной информации, поводом для нападения стало непристойное предложение, сделанное мужчиной пожилой женщине в ходе конфликта. В результате ссоры пенсионерка схватила нож и нанесла собеседнику три колотых ранения в область груди и бедра. От полученных травм пострадавший скончался.

