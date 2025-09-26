Пенсионерка не смогла простить похабщину и заколола знакомого
Следком: мужчина лишился жизни после непристойного предложения в Ишиме
Фото: [Медиасток.рф]
В сибирском городе Ишиме правоохранительные органы задержали пожилую женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
В Ишиме Тюменской области 73-летняя пенсионерка была заключена под стражу по подозрению в убийстве своего 54-летнего знакомого. По данным следствия, трагедия произошла во время совместного распития спиртного. Тогда же возникла словесная перепалка.
Согласно предварительной информации, поводом для нападения стало непристойное предложение, сделанное мужчиной пожилой женщине в ходе конфликта. В результате ссоры пенсионерка схватила нож и нанесла собеседнику три колотых ранения в область груди и бедра. От полученных травм пострадавший скончался.
