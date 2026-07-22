Пенсионерка отдала ₽900 тысяч «на декларацию»: кто спас ее прямо на улице

Сотрудники уголовного розыска района Митино задержали курьера, забравшего у 65-летней москвички пакет с ₽900 тысячами. Пенсионерка действовала по указке телефонных мошенников, а оперативники вовремя заметили передачу денег на улице Дубравной.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, схема началась со звонка неизвестной, представившейся сотрудницей поликлиники. Женщину попросили назвать личные данные под предлогом записи на флюорографию. Затем последовал новый звонок: мужчина сообщил, что сведения попали к третьим лицам, а со счетов якобы списаны деньги на противоправные цели. Пенсионерку убедили, что ей грозит уголовная ответственность, и единственный выход — задекларировать наличные.

Введенная в заблуждение москвичка упаковала ₽900 тысяч и передала сверток подъехавшему курьеру. В этот момент его задержали находившиеся рядом оперативники. Задержанным оказался 60-летний житель столицы, нашедший подработку курьера через интернет. Деньги он не успел переправить кураторам — полицейские изъяли всю сумму и вернули владелице.

Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о покушении на мошенничество. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.