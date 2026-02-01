Пенсионерка продала две квартиры, а затем через суд вернула их себе: семья осталась ни с чем

В Ульяновске завершилась громкая судебная история, оставившая две семьи без приобретенного жилья и уплаченных денег. Об этом пишет МК.

Центральной фигурой дела стала 84-летняя местная жительница, которая последовательно продала две свои квартиры разным покупателям. Сделки были оформлены с соблюдением формальных процедур — через нотариуса и с банковскими переводами, что изначально не вызывало подозрений.

Однако после получения средств и фактической передачи недвижимости пенсионерка кардинально изменила свою позицию. Она забаррикадировалась в одной из проданных квартир, заявив, что действовала под давлением неизвестных мошенников. На этом основании женщина обратилась в суд с требованием признать обе сделки недействительными. Первая судебная инстанция удовлетворила ее иск, вернув право собственности на квартиры продавцу.

В результате законные покупатели, среди которых были семьи с детьми, потеряли и жилье, и значительную сумму в 3,45 миллиона рублей. При этом, как выяснилось, пенсионерка заранее переоформила все свое имущество на родственников, открыто заявив о нежелании возвращать деньги.

Юридический конфликт разрешился неожиданно: в конце января пожилая женщина скончалась от сердечного приступа. По имеющейся информации, ее смерть могла быть спровоцирована сильными переживаниями после просмотра судебного процесса по аналогичному делу, где решение было вынесено в пользу обманутых покупателей.

