Пенсионерку обманом лишили денег и похитили в Приморье

Пенсионерку из Большого Камня обманули на 2 млн рублей и похитили на два дня. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного Комитета, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что пенсионерка под влиянием злоумышленников была обманута на 2 миллиона рублей, после чего похищена во Владивосток, где она пробыла 2 дня в гостинице.

В органах уточнили, что к ним обратилась девушка, чья бабушка ушла из квартиры и не вернулась. Внучке пострадавший потом позвонил злоумышленник, сообщивший, что пенсионерка находится у него. За информацию о ее местонахождении он потребовал еще 3 млн рублей.

Следователи предполагают, что злоумышленник позвонил на телефон пенсионерки с неизвестного номера, представился представителем правоохранительных органов и заявил, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники. Под предлогом «сохранения средств», он попросил пенсионерку купить новый телефон и позвонить злоумышленнику. После этого он убедил ее отправится во Владивосток, откуда она бы смогла перевести средства на счет, где деньги бы были «в безопасности».