Пенсионеров ждет подарок: кого заставят голодать без пенсии до середины января

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты и чья установленная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 12 января, получат январские деньги в конце декабря. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС .

Министр пояснил, что досрочные переводы будут осуществлены за все 12 дней новогодних праздников для указанной категории получателей. Это касается значительной части пенсионеров, обслуживаемых кредитными организациями.

Для граждан, которым доставка пенсии осуществляется через «Почту России», график выплат в январе останется стандартным и изменений не претерпит. Решение о досрочных выплатах связано с необходимостью обеспечения бесперебойного доступа к средствам в период длительных нерабочих дней.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.