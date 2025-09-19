Пенсионеры и инвалиды под защитой: как новый законопроект ужесточит наказание за преступления против них?

Депутаты Госдумы выступили с законодательной инициативой об ужесточении наказания за преступления, совершённые против пенсионеров и инвалидов.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшую пятницу.

Автором инициативы является депутат Сергей Миронов. Парламентарии предлагают дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством. Согласно поправке, факт совершения преступления в отношении гражданина пенсионного возраста или лица с инвалидностью автоматически повлечет за собой более строгое наказание.

Как пояснили в пресс-службе партии, необходимость подобных мер вызвана тревожной статистикой, которая демонстрирует рост числа преступлений против социально незащищённых категорий населения, в частности пожилых людей и граждан с серьёзными нарушениями здоровья.

Ранее юрист Безмаленко раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал.