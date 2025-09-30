Пенсионеры мерзнут в доме с проломленной мерседесом стеной

Пожилые жители дома в Ростовской области уже трое суток остаются без электричества и газа после того, как их жилище протаранил автомобиль. Инцидент произошел по вине дочери известного криминального авторитета Сергея Цапка, а обещанная помощь так и не поступила. Об этом сообщает MK.RU , ссылаясь на телеграм-канал Baza.

В селе Николаевка под Таганрогом пенсионеры вынуждены существовать в полуразрушенном здании с огромной пробоиной в стене. Авария, случившаяся три дня назад, привела к повреждению газопровода и электропроводки, оставив дом без коммуникаций. А тем временем ночная температура в регионе опускается до нуля.

По словам хозяев дома, они опасаются пользоваться газовым оборудованием из-за возможной утечки, поскольку удар автомобиля деформировал трубы. Никаких восстановительных работ с момента происшествия не проводилось.

Также пенсионеры сообщили о странном поведении одного из участников инцидента. Молодой человек, находившийся в машине и представившийся сыном прокурора, заявил, что на устранение последствий потребуется около 350 тыс. руб. Он пообещал вернуться на следующий день с необходимой суммой, однако свои обязательства так и не выполнил.

Ранее дочь главы ОПГ Цапка пригрозила сотрудникам ГИБДД увольнением с позором.