Большинство российских пенсионеров получат пенсию за январь 2026 года досрочно — в последний рабочий день декабря 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает РИА Новости.

По ее словам, если дата выплаты приходится на праздничные или выходные дни, перечисление производится в последний рабочий день перед ними. В нынешнем году это 30 декабря, поэтому тем, кто обычно получает пенсию с 1 по 11 января, средства поступят заранее.

Таким образом, в декабре пенсионеры получат две выплаты — за декабрь и за январь. Это правило распространяется не только на страховые пенсии, но и на социальные и военные.

Также с января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, что затронет около 38 млн человек, включая работающих и неработающих пенсионеров.

