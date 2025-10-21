Пенсионеры получат выплаты дважды в декабре с прибавкой

Пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца, получат два платежа в декабре: за текущий и предстоящий месяц, сообщил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «ФедералПресс».

В декабре 2025 года пенсионеры, которым выплаты приходят в первые 11 дней месяца, получат два платежа. Первая выплата будет за декабрь, а вторая — за январь, поскольку с 31 декабря по 11 января включительно будут праздничные и выходные дни.

Экономист Игорь Балынин отметил, что с 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,6%, поэтому вторая выплата будет больше первой. Такая мера позволит пенсионерам заранее распланировать расходы на праздники и учесть повышение пенсий в новом году.

Все перечисления будут производиться в обычные дни выплат с учетом выходных, чтобы деньги поступили вовремя и без задержек.

