Пенсионеры старше 65 лет из Подмосковья будут получать увеличенную доплату к пенсии

По решению губернатора Андрея Воробьева доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до двадцати тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства региона Людмила Болатаева рассказала, что в настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой. А непосредственно решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября.

Напоминаем, что ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.