Пенсионеры все чаще аннулируют сделки с недвижимостью после продажи квартир

Количество случаев, когда пожилые граждане через суд аннулируют сделки с недвижимостью, продолжает расти. По данным Telegram-канала RT со ссылкой на адвоката Марию Меренкову, чаще всего причиной становится признание продавца недееспособным или обвинения покупателей в мошенничестве, передает « Ридус ».

Адвокат Мария Меренкова сообщила, что судебные споры, связанные с аннулированием сделок по продаже недвижимости пожилыми людьми, становятся регулярными. В ряде случаев суды признают, что продавец на момент заключения договора не осознавал значение своих действий.

По словам эксперта, доказать реальное состояние человека при подписании договора сложно, из-за чего подобные дела часто затягиваются. Особенно активно такие процессы проходят в Санкт-Петербурге, где наблюдается рост обращений со стороны пенсионеров.

Специалист по недвижимости Артем Козулин отметил, что покупателям стоит тщательно проверять документы и сохранять доказательства добросовестности. Риелтор Светлана Степанова добавила, что безопаснее проводить сделки через нотариуса и медицинское заключение о дееспособности продавца.

Ранее пенсионерка отсудила проданную шесть лет назад квартиру на юго-западе Москвы.