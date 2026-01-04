Пенсионный лифт поедет вверх: как работающим снова пересчитают выплаты

Правительство Российской Федерации подтвердило, что работающим пенсионерам сохранится ежегодный перерасчет страховой пенсии с учетом страховых взносов, уплаченных за предыдущий год. Эта мера включена в комплексную программу по повышению качества жизни граждан старшего поколения, рассчитанную до 2030 года, сообщает ТАСС .

Ответственность за реализацию перерасчета возложена на Социальный фонд России, который должен ежегодно представлять соответствующий доклад в Министерство труда и социальной защиты.

Размер страховой пенсии формируется из фиксированной выплаты и суммы накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Работающие пенсионеры продолжают получать новые пенсионные баллы за каждый календарный год работы. Они начисляются по итогам года на основании страховых взносов, уплаченных их работодателем.

Перерасчет пенсии с учетом дополнительно начисленных баллов производится ежегодно в беззаявительном порядке с 1 августа. Таким образом, 1 августа 2026 года пенсии будут пересчитаны на основе баллов, заработанных пенсионерами за период работы в 2025 году. Параллельно с этим ежегодно осуществляется индексация страховых пенсий для всех получателей. В 2026 году индексация была проведена с 1 января на 7,6%.

Ранее депутат рассказал, как рассчитывается страховая пенсия по старости.