Пенсионный ликбез: назван способ узнать, сколько миллионов положено каждому на старость

Эксперт в области экономики Игорь Балынин констатировал значительное увеличение стоимости основных параметров для расчета страховых пенсий в России с момента запуска новой формулы. Об этом он заявил « Газете.ру ».

С 2015 года, когда была введена текущая пенсионная система, стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты возросли в 2,3 раза. На данный момент один балл оценивается в ₽145,69, а фиксированная выплата установлена на уровне ₽8907,70. Для сравнения, на старте реформы эти показатели составляли 64,1₽ и ₽3935 соответственно.

Формирование будущей пенсии напрямую зависит от официальных доходов гражданина. По расчетам экономиста, при ежемесячной зарплате в ₽75 тыс. за год начисляется 3,262 индивидуального пенсионного коэффициента.

Следующий этап изменений запланирован на 2026 год. Стоимость ИПК повысится до ₽156,76, а фиксированная выплата — до ₽9584,69. Индексация страховых пенсий на 7,6% будет проведена досрочно, в январе, что опережает прогнозируемую инфляцию.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут закон о «папиной пенсии» для многодетных отцов-одиночек.