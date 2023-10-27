Пентагон: истребитель КНР провел опасный перехват бомбардировщика США

Как сообщили в Минобороны США, инцидент произошел над Южно-Китайским морем. Американский стратегический бомбардировщик B-52 проводил мониторинговый полет. В это самое время к нему на минимально безопасное расстояние приблизился истребитель J-11 ВВС Китая.

Американское оборонное ведомстве охарактеризовало все произошедшее в небе, как «небезопасный перехват», совершенный китайскими ВВС в международном воздушном пространстве.

«В ходе ночного перехвата представитель КНР пилотировал самолет в небезопасной и непрофессиональной манере, продемонстрировал низкий уровень летного мастерства, сблизившись на неконтролируемо-избыточной скорости, маневрируя под, перед и в пределах 10 футов (около трех метров) от B-52», - говорится в пресс-релизе Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Американские военные летчики обвинили своего китайского коллегу в создании угрозы столкновения боевой авиации США и КНР. При этом, в Пентагоне высказали предположение, что китайский пилот, возможно, слабо себе представлял, какими могут быть последствия его поступка.

К настоящему времени ответа на произошедшее в небе над Южно-Китайским морем от КНР не последовало.