Пентагон назвал контрнаступление ВСУ вялым и медленным

Контрнаступление ВСУ на позиции Вооруженных сил России идет совершенно не с той скоростью, на которую рассчитывали бы США. На это посетовал директор по операциям объединенного штаба американского Минобороны, генерал Дуглас Симс.

По его словам, украинцы, даже с помощью западных инструкторов показывают на поле боя совсем не то рвение. Все это не может не удручать, считает Симс.

«Оно может идти не с той скоростью, с какой мы бы предпочли», — цитирует генерала РИА Новости.

В продолжение темы Симс констатировал, что ВСУ приходится вести «довольно суровые сражения» и до победы еще очень далеко.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу констатировал, что ВСУ в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления не достигли ни на одном направлении ни одной из поставленных своих целей.