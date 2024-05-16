Пентагон отказался направлять военных инструкторов США на Украину

Минобороны США в настоящее время и в ближайшей перспективе не планирует направлять на Украину своих военных инструкторов. По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, о каких-либо подобных намерениях в ведомстве не обсуждается.

Максимум что США могут сделать, это заниматься подготовкой на американской территории военных ВСУ по нескольким направлениям , в том числе летный состав.

«Мне ничего не известно о такой возможности», — заявила Сингх на вопрос журналистов о планах отправки американских инструкторов на Украину, ее цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее Вашингтон не раз четко определял свою позицию в данном направлении, подчеркивая, что американских военных на Украину отправлять не планируется. Отмечая, что официальные киевские власти за данной помощью к США пока и не обращались.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.