Пентагон предупредил Украину об отсутствии у него волшебной палочки

В распоряжении Соединенных Штатов нет никакого универсального оружия, которое резко сняло бы все проблемы ВСУ.

Глава министерства обороны США Ллойд Остин указал на то, что Киев все еще ждет очень упорная борьба с Россией. Поэтому он должен рационально использовать то оружие, которое ему поставляется с Запада.

«Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их на поле боя. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», - заявил он.

Его слова привело издание «Страна.ua». По мнению Остина, украинцы должны умело использовать то, что уже поставлено в их распоряжение. Волшебной палочки среди поставок не будет, поэтому залогом украинской победы станут исключительно действия самих граждан страны.