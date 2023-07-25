Пентагон: в новый пакет помощи Киеву включены боеприпасы для ЗРК Patriot, NASAMS и HIMARS

Министерство обороны США объявило о новой военной помощи ВСУ на сумму около 400 млн долларов.

Как отмечается на сайте Пентагона, среди прочего в номенклатурном списке снаряды для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также боеприпасы для уже печально известных ракетных систем HIMARS.

Кроме того, украинской военщине поступят ПЗРК Stinger, снаряды для ЗРК Patriot, а также противотанковые комплексы Javelin и неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70.

«ВСУ получат артиллерийские боеприпасы различного калибра, 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию», - приводится на сайте Минобороны США.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.