Исследователи из США уверены, что изоляция Москвы и санкции против РФ – это недостаточные меры, о чем пишет издание «Утро.ру»

Сколько бы Запад ни пытался лишить Россию возможности производить стратегическое оружие, у страны никогда не "закончатся" ракеты. К такому выводу пришли американские исследователи, опубликовав соответствующие материалы на сайте CSIS (Центра стратегических и международных исследований).

В них также говорится о том, что убеждения в обратном нереалистичны. Ведь несмотря на сокращение экспорта и санкции, Москва «может производить или приобретать средства поражения дальнего радиуса действия». Для этого используются разные обходные пути.

И как бы Запад ни старался, уже проверенными методами такую «проблему» ему не решить.